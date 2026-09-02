IL CEMENTO A MARANO? SENTI DA CHE PULPITO VIENE LA PREDICA. TERRANOSTRANEWS NE HA SCRITTO IN TUTTE LE SALSE, ASSUMENDOSI RISCHI ENORMI. CAMBIATE PUSHER

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Per oltre 15 anni Fernando Bocchetti e Terranostranews hanno raccontato il pericolo del cemento a Marano (e non solo), dalle inchieste sulla famiglia Simeoli alle vicende Bertini, dalle lottizzazioni edilizie (C4, C14, C17) alle trasformazioni urbanistiche. Centinaia di articoli, spesso scritti quando denunciare certe cose significava esporsi personalmente. Abbiamo ricostruito la storia di Marano e di molti comuni di Napoli nord.

Oggi, però, c’è chi attacca e prova a rifarsi una verginità politica. E dovrebbe ricordare che tra il 2006 e il 2011 sostenne la giunta notoriamente espressione degli interessi dei palazzinari; e che successivamente sostenne anche un candidato che sarebbe poi stato arrestato e condannato in primo grado per associazione mafiosa nell’ambito di procedimenti edilizi.

Sono fatti e passaggi politici che non possono essere cancellati con qualche attacco sui social o con una tardiva conversione sulla strada della legalità.

Sul PUC la situazione è altrettanto chiara: i commissari, al 99 per cento, non approveranno lo strumento urbanistico della giunta sciolta per mafia. L’iter potrà proseguire nelle forme previste, ma la scelta dei tre anni per le norme di salvaguardia consente alla gestione straordinaria di lavorare senza farsi imporre tempi e pressioni da chi oggi pretende di dettare l’agenda.

A corredo pubblichiamo alcuni dei centinaia di articoli realizzati negli anni sul cemento a Marano e dintorni.

Prima di attaccare chi ha denunciato per anni, sarebbe consigliabile rileggere la propria storia. E, soprattutto, sciacquarsi la bocca.













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