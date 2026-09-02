IL CEMENTO A MARANO? SENTI DA CHE PULPITO VIENE LA PREDICA. TERRANOSTRANEWS NE HA SCRITTO IN TUTTE LE SALSE, ASSUMENDOSI RISCHI ENORMI. CAMBIATE PUSHER

Per oltre 15 anni Fernando Bocchetti e Terranostranews hanno raccontato il pericolo del cemento a Marano (e non solo), dalle inchieste sulla famiglia Simeoli alle vicende Bertini, dalle lottizzazioni edilizie (C4, C14, C17) alle trasformazioni urbanistiche. Centinaia di articoli, spesso scritti quando denunciare certe cose significava esporsi personalmente. Abbiamo ricostruito la storia di Marano e di molti comuni di Napoli nord.
Oggi, però, c’è chi attacca e prova a rifarsi una verginità politica. E dovrebbe ricordare che tra il 2006 e il 2011 sostenne la giunta notoriamente espressione degli interessi dei palazzinari; e che successivamente sostenne anche un candidato che sarebbe poi stato arrestato e condannato in primo grado per associazione mafiosa nell’ambito di procedimenti edilizi.
Sono fatti e passaggi politici che non possono essere cancellati con qualche attacco sui social o con una tardiva conversione sulla strada della legalità.
Sul PUC la situazione è altrettanto chiara: i commissari, al 99 per cento, non approveranno lo strumento urbanistico della giunta sciolta per mafia. L’iter potrà proseguire nelle forme previste, ma la scelta dei tre anni per le norme di salvaguardia consente alla gestione straordinaria di lavorare senza farsi imporre tempi e pressioni da chi oggi pretende di dettare l’agenda.
A corredo pubblichiamo alcuni dei centinaia di articoli realizzati negli anni sul cemento a Marano e dintorni.
Prima di attaccare chi ha denunciato per anni, sarebbe consigliabile rileggere la propria storia. E, soprattutto, sciacquarsi la bocca.
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Il cemento a Marano e quella lottizzazione (C17) che qualcuno vuole e molti altri no. Taglialatela non ha dissipato i dubbi, anzi…
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MARANO, IL CEMENTO TORNA D’ATTUALITA’. ARRIVA IL VIA LIBERA PER NUOVI APPARTAMENTI NELL’AREA LOTTIZZATA C17
MARANO, LA LOTTIZZAZIONE C17 E I PERICOLI PER NUOVE COLATE DI CEMENTO. ECCO DI CHI SONO LE PARTICELLE E I DUBBI CHE IL COMUNE E’ CHIAMATO SCIOGLIERE
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Nuove colate di cemento a Marano: via ai lavori in zona via Adda, tra vecchi permessi e un Puc appena adottato