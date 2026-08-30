IL COMO SI IMPONE AL MARADONA: PRIMA SCONFITTA PER IL NAPOLI DI ALLEGRI

23 Visite
Il Como batte 2-1 il Napoli al Maradona grazie ai gol di Baturina e Douvikas. Nel mezzo la rete di Hojlund. Succede tutto nel primo tempo con le due squadre che finiscono la prima frazione propio con tre gol totali realizzati. Nel secondo tempo entrano in campo anche Lucca e Neres ma Allegri non riesce a cambiare la sua squadra che dunque non riesce a raccogliere punti contro i ragazzi di Fabregas ottenendo la prima battuta d’arresto della stagione.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews