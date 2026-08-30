Neonato di Pignataro Maggiore, il padre ha simulato il ritrovamento in strada

Novità nella vicenda del neonato di Pignataro Maggiore, nel Casertano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, è stato il padre del bambino a simulare di avere trovato in strada il piccolo, partorito poche ore prima in un appartamento dalla mamma di appena 16 anni.

I due giovani sono stati spinti probabilmente dalla paura di non potere il bambino e così il papà, di 19 anni, lo ha portato in strada, senza però mai abbandonarlo. É allora che il giovane ha simulato il ritrovamento e ha chiamato il 118.

All’arrivo sul posto, i sanitari hanno allertato i carabinieri. La verità è emersa poco dopo. Il giovane è stato denunciato per simulazione di reato e per false dichiarazioni in quanto ha declinato ai militari una generalità diversa. Neonato e mamma stanno bene, il piccolo è al centro di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Cardarelli di Napoli.