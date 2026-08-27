Champions, sorteggi: il City e Arsenal nel girone del Napoli. Ecco le altre, tra cui Porto e Villareal

Il Napoli becca il Manchester City nel proprio girone. Poi l’urna regala l’Arsenal, Viking e Sabah, Bruges, Porto, Bodo e Villarreal per completare.

La prima giornata di Champions si giocherà tra martedì 8 e giovedì 10 settembre. Sarà l’unico turno in cui si scenderà in campo anche di giovedì (Europa e Conference League inizieranno più tardi) mentre al solito l’ultima giornata, richiedendo la concomitanza si ce la godremo tutta d’un fiato, mercoledì 27 gennaio. Seconda e terza giornata si giocheranno nel giro di una settimana, a cavallo della metà di ottobre, subito dopo la maxi sosta per le nazionali. Questo il calendario.

Prima giornata: 8-10 settembre 2026

Seconda giornata: 13-14 ottobre 2026

Terza giornata: 20-21 ottobre 2026

Quarta giornata: 3-4 novembre 2026

Quinta giornata: 24-25 novembre 2026

Sesta giornata: 8-9 dicembre 2026

Settima giornata: 19-20 gennaio 2027

Ottava giornata: 27 gennaio 2027

Playoff (sorteggio 29 gennaio) 16-17 e 23-24 febbraio 2027

Ottavi 9-10 e 16-17 marzo 2027

Quarti 6-7 e 13-14 aprile 2027

​Semifinali 27-28 aprile e 4-5 maggio 2027

Finale 5 giugno 2027 a Madrid (Stadio Metropolitano)