MARANO. TEATRO ALFIERI, IL SIPARIO RESTA CHIUSO: NUOVE POLTRONE INSTALLATE, MA ORA SI ATTENDE UN BANDO. STESSO DICASI PER IL PALASPORT

Condividi

Visite: 76

90 Visite

Il Teatro Alfieri è chiuso da mesi e, nonostante qualche passo avanti, la riapertura resta ancora appesa alla burocrazia. Le nuove poltroncine ignifughe, al termine di una lunga querelle amministrativa, sono finalmente state installate. Ma non basta.

Sul tavolo dell’Ufficio Tecnico c’è anche il piano antincendio richiesto all’attuale gestore, indispensabile per la riapertura. Il documento, a quanto risulta, esiste ma non è stato ancora presentato. Il motivo? Il contratto di gestione del teatro scade a ottobre e, senza garanzie sulla prosecuzione dell’affidamento, il gestore ha scelto di attendere, in attesa di un nuovo bando comunale o di una manifestazione di interesse.

E la stessa situazione riguarda anche il Palasport, dove si attende da tempo una manifestazione di interesse o un nuovo bando. I commissari, sul punto, non hanno ancora fatto chiarezza su quali strade intendono percorrere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti