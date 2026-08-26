VILLARICCA E COMUNI LIMITROFI, E-DISTRIBUZIONE RISPONDE: «POTENZIATE RISORSE E MEZZI»

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Dopo la PEC del 28 luglio di Idee e Concretezza, arriva il riscontro ufficiale

VILLARICCA, 25 AGOSTO 2026 – È arrivata la risposta di e-distribuzione alla segnalazione inviata dall’Associazione Idee e Concretezza dopo i disservizi elettrici che hanno interessato Villaricca e i Comuni limitrofi.

L’azienda riferisce che le criticità sono state legate anche alle ondate di calore e comunica di aver potenziato risorse e mezzi sul territorio per garantire interventi più rapidi.

«Prendiamo atto positivamente della risposta – dichiara l’associazione – ma ora chiediamo che il potenziamento si trasformi in prevenzione, manutenzione e maggiore resilienza della rete».

Per quanto riguarda gli eventuali indennizzi ARERA , e-distribuzione comunica che i dati sulle interruzioni sono ancora in fase di aggiornamento. Sarà quindi necessario attendere il completamento delle verifiche.

«Abbiamo segnalato. E-distribuzione ha risposto. Ora vogliamo risultati concreti e duraturi per il nostro territorio», conclude Idee e Concretezza.













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