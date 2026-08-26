Alluvione travolge il Nepal, almeno 147 morti e oltre 500 dispersi: due italiani evacuati

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Almeno 100 persone sono morte e oltre 500 risultano disperse dopo la devastante alluvione che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa, lungo il confine con il Tibet. Tra gli irreperibili ci sarebbero centinaia di viaggiatori stranieri, mentre i due cittadini italiani coinvolti sono stati evacuati e si trovano in buone condizioni.

Il bilancio provvisorio e la nota della Farnesina

A fornire il bilancio più recente delle vittime è stato il primo ministro nepalese Balendra Shah, che ha esortato la popolazione a rimanere unita. “Il governo si assume la piena responsabilità per i soccorsi, le cure mediche, il cibo e l’alloggio”, ha assicurato. Le cifre restano tuttavia provvisorie e sono aumentate rapidamente con il passare delle ore.

Secondo un elenco preliminare della polizia nepalese, mancano all’appello 579 viaggiatori, 466 dei quali stranieri e 93 nepalesi. Tra i dispersi figurano cittadini indiani, britannici, malesi, sudafricani, statunitensi, australiani e olandesi. La nazionalità di oltre cento persone deve ancora essere accertata.













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