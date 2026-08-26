Campi Flegrei, Sangiuliano all’attacco: bocciati 12 milioni del centrodestra per l’emergenza. «Dalla sinistra solo briciole e ragioni da barbecue»

Dalla teoria della solidarietà alla pratica della bocciatura ideologica e in mezzo, una battuta che lo stigmatizza ironicamente, anche se solo in parte: «Hanno prevalso le ragioni del barbecue del Campo largo»… A denunciarlo con ferma riprovazione è il capo dell’Opposizione alla Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, insieme al capogruppo di FI, Massimo Pelliccia, e al consigliere Roberto Celano, che hanno partecipato ai lavori della commissione Bilancio in Regione Cam
Campi Flegrei, Sangiuliano: «Il centrosinistra boccia l’emendamento su 12 mln per l’emergenza»
E allora, per capire cosa c’era in gioco. e cosa è avvenuto perché l’impegno profuso alla fine implodesse, partiamo dalla dichiarazione di Sangiuliano che riassume posizioni e involuzioni sulla questione all’ordine del giorno. «La maggioranza di centrosinistra ha bocciato, in Commissione Bilancio, il nostro emendamento con cui chiedevamo di elevare da 5 a 12 milioni lo stanziamento del Consiglio Regionale a favore delle popolazioni colpite dall’emergenza nei Campi Flegrei».
La denuncia del capo dell’opposizione
E dopo il fatto, il commento, ineludibile: «Si tratta di un atteggiamento pregiudizievole che non comprendiamo, perché qui si gioca sulla pelle di cittadini che hanno bisogni primari come la casa o le proprie attività economiche. Tutto questo accade mentre lo stanziamento di appena 1 milione di euro da parte della giunta Fico è stato assolutamente insufficiente».
“Preferiscono le grigliate”. Se il 27 si farà il consiglio regionale, è solo perché l’opposizione ha rivendicato lo Statuto
Quindi la stoccata finale: «Bisogna dare risposte e farlo subito. Avevamo proposto anche di tenere un consiglio nel giorno di Ferragosto per dare un segnale forte, hanno prevalso le ragioni del barbecue del campo largo. E se il 27 si farà il consiglio regionale, è solo perché l’opposizione lo ha richiesto a norma dello Statuto».
Ira di Sangiuliano: dalla sinistra immobilismo inaccettabile e stanziamenti insufficienti
Un no secco e incomprensibile, quello dell’esecutivo regionale campano, che il capo dell’opposizione Gennaro Sangiuliano bolla come un atteggiamento di immobilismo politico che stride pesantemente con l’impegno sulla sicurezza e i ristori del territorio perseguiti dal centrodestra, che continua a battere i pugni per il sostegno all’economia locale. Indicando nella dichiarazione dello stato di emergenza lo strumento necessario per superare quella che definisce un’impasse politica e burocratica, e rendere immediatamente spendibili i fondi governativi.
Mentre, a fronte di tutto ciò, la sinistra campana si conferma arroccata nelle proprie logiche, di fronte alle criticità di una comunità che chiede soltanto risposte e dignità, la questione tornerà in Consiglio regionale il 27 agosto, quando l’Aula sarà chiamata a discutere dell’emergenza flegrea e delle misure per gli sfollati.