CAMPI FLEGREI, I SINDACI BATTONO CASSA PER LA MESSA IN SICUREZZA E CHIEDONO UN CONTRIBUTO UNA TANTUM AI CITTADINI

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Nel territorio di Bacoli sono circa una decina i costoni che richiedono la messa in sicurezza per una spesa stimata in 50 milioni di euro. A riferirlo è stato il sindaco del Comune dell’area flegrea, Josi Della Ragione, al termine della riunione che si è svolta in Prefettura a Napoli. Il primo cittadino ha ricordato che ad oggi l’unico costone «su cui si doveva già intervenire da due anni e mezzo» è quello di Cento Camerelle dove non è nemmeno aperto il cantiere. I poteri speciali conferiti al commissario, dice Della Ragione, «significano progettare, finanziare ma poi iniziare i lavori». E per la sopravvivenza delle attività commerciali «si adotti un modello pandemia con sgravi sui mutui, l’annullamento dei contributi locali ed erogando contributi alle attività che oggi resistono in attesa che la crisi bradisismica passi. Se dovessero chiudere sarebbe letale per il territorio, che vive solo se le persone hanno la casa e il lavoro», ha aggiunto Della Ragione.