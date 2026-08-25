Incendio nella stazione Amedeo della metro Linea 2, chiusa anche quella di Mergellina

Condividi

Visite: 76

95 Visite

Una fiammata improvvisa da una bombola carica di acetilene – usata per le saldature – ha causato l’incendio l’interno della stazione Amedeo della metropolitana di Napoli delle Ferrovie dello Stato (la Linea 2) attualmente chiusa al pubblico, per lavori di ammodernamento degli impianti. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, che hanno avviato la procedura di raffreddamento della bombola: una misura precauzionale necessaria per scongiurare il rischio di nuove esplosioni ed evitare che il calore possa far cedere ulteriormente il metallo del contenitore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti