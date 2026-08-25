Incidente tra auto in Salento, muoiono coniugi campani di 51 e 47 anni

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Rome Italy September 29, 2019 View of a Italian ambulance driving through the streets of Rome in the morning
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Sono due le persone morte, la notte scorsa, a causa di un gravissimo incidente avvenuto in Salento. Le vittime, di 51 e 47 anni, sono originarie di Nocera Superiore. L’incidente si è verificato intorno all’una lungo la strada provinciale 17, che collega Salice Salentino a Veglie. Stando a una prima ricostruzione, i due turisti viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Mercedes Classe A.

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