Incidente tra auto in Salento, muoiono coniugi campani di 51 e 47 anni

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Sono due le persone morte, la notte scorsa, a causa di un gravissimo incidente avvenuto in Salento. Le vittime, di 51 e 47 anni, sono originarie di Nocera Superiore. L’incidente si è verificato intorno all’una lungo la strada provinciale 17, che collega Salice Salentino a Veglie. Stando a una prima ricostruzione, i due turisti viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Mercedes Classe A.













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