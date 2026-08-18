A settembre il Procida Jazz Fest

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Conferenza Stampa della prima edizione del “Procida Jazz Fest” con l’inaugurazione della mostra “Fotografando Jazz” di Francesco Truono. Venerdì 28 agosto ore 11.30, Palazzo d’Avalos, Terra Murata, Procida. Info: 388.8140469, 334.3224441.

Figure che emergono dall’ombra, strumenti che sembrano animati, volti rapiti inondati di luce: sono gli scatti della mostra “Fotografando Jazz” del M° Francesco Truono che si inaugura venerdì 28 agosto alle 11:30 (fino a domenica 20 settembre) al Palazzo d’Avalos di Procida. L’evento è accompagnato dalla conferenza stampa di presentazione della prima edizione del “Procida Jazz Fest”, in programma sull’isola dal 10 al 13 settembre. Info: procidajazzfest@gmail.com, 388.8140469, 334.3224441.

Promossa dalle associazioni New Around Midnight e Napoli Jazz Club e sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione con il Comune di Procida. Direzione artistica, Michele Solipano.

Il festival propone un calendario ricco di appuntamenti che racconteranno le radici e le contaminazioni del jazz, dallo swing al bebop afroamericano, dalle influenze latine alla bossa nova, fino all’incontro tra gli standards americani e la musica d’autore italiana. Dodici concerti – due dei quali di piano solo all’alba – cinque locations, oltre cinquanta artisti, nazionali ed internazionali con musicisti del calibro di Fabrizio Bosso, Max Ionata, Hakan Başar, Javier Girotto, Dany Noel e Gianluca Guidi e un seminario sulla storia della musica jazz dalle origini agli anni ‘50 condotto dallo scrittore e regista Lino Volpe.

Obiettivo dichiarato, prolungare la stagione turistica procidana con una proposta artistica e culturale di qualità, rivolta ad appassionati e turisti per promuovere le bellezze dell’isola nel circuito nazionale delle rassegne jazz.

Procida Jazz Fest 2026. Programma completo

Venerdì 28 Agosto 2026

ore 11.30 Palazzo d’Avalos, Terra Murata, inaugurazione della mostra “Fotografando Jazz” di Francesco Tuoro. Conferenza stampa del Procida Jazz Fest

Giovedì 10 Settembre 2026 ore 21.00

Main Stage, Piazza Marina Grande di Procida, Half Century Trio Orchestra diretta dal M° Francesco Trio

Venerdì 11 Settembre 2026

ore 11.00 Sala Consiliare Comune di Procida, “Storie di Jazz” le origini del jazz con Lino Volpe

ore 19.00 Tenimento agricolo, Terra Murata, Jazz al tramonto, Hakan Başar trio

ore 21.00 Main Stage Piazza Marina Grande di Procida, Max Ionata & Hammond Groovers 4et

Sabato 12 Settembre 2026

ore 06.00 Marina di Procida, Molo di Sopraflutto, Hakan Başar piano solo

ore 11.00 Sala Consiliare del Comune di Procida, “Storie di Jazz” le origini del jazz con Lino Volpe

ore 19.00 Tenimento agricolo, Terra Murata, Jazz al tramonto, Daly Noel Latin Jazz trio

ore 21.00 Main Stage, Piazza Marina Grande di Procida, Giuseppe Venezia 5et feat. Fabrizio Bosso

Domenica 13 Settembre 2026

ore 06.00 Marina di Procida Molo di Sopraflutto, Maria Grazia Ritrovato piano solo

ore 11.00 Sala Consiliare del Comune di Procida, “Storie di Jazz” le origini del jazz con Lino Volpe

ore 17.00 Sala Consiliare del Comune di Procida, Presentazione libro “Jazz Story il diario di Tony Monten” di Lino Volpe

ore 19.00 Tenimento agricolo, Terra Murata, Jazz al tramonto, Freedom Jazz 4et feat. Javier Girotto

ore 21.00 Main Stage, Piazza Marina Grande di Procida, Gianluca Guidi & Elio Coppola trio Tributo a Frank Sinatra













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