Il gatto Charlie, scomparso 10 anni fa, riappare nel giorno del compleanno della sua padrona

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Gatto, scomparso da dieci anni, torna nel giorno del compleanno della padrona. Sembra incredibile, ma successo nel Galles, dove il felino ha ritrovato la via di casa, riabbracciando le sue due proprietarie. Lucy e Hannah Robertson, due sorelle che abitano a Newbridge, nella contea di Caerphilly, rimasero “con il cuore spezzato” nel 2013 quando Charlie, il loro gatto che all’epoca aveva tre anni, scomparve.

L’incredibile storia

A raccontarlo è la Bbc, che riporta come il gatto fosse solito vivere all’aperto vagando spesso per le strade, salvo poi non fare più ritorno a casa. La famiglia Robertson aveva trascorso mesi a cercarlo, ma senza successo, fino allo scorso luglio, quando Charlie è stato ritrovato proprio il giorno in cui Lucy compiva 30 anni.

Una persona che viveva nelle vicinanze aveva trovato Charlie nascosta tra i cespugli, nutrendola per settimane prima di portarla dal veterinario, che ha contattato Lucy e Hannah al numero di telefono, riportato sul microchip.













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