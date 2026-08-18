Campi Flegrei: Fico: ‘La priorità e far rientrare sfollati nelle loro case’

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Per il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, “la grande sfida” su Pozzuoli “è quella di far rientrare al più presto le persone nelle loro abitazioni”.

Al termine della riunione di aggiornamento del Centro coordinamento soccorsi, presieduta oggi pomeriggio dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, il governatore ha ribadito che si sta lavorando anche per “aiutare gli operatori economici” che hanno subito danni a seguito della scossa di terremoto del 31 luglio scorso.

Al momento gli sfollati sono 3.300. In tutte le abitazioni interdette i danni non sono gravissimi, quindi la questione potrebbe essere risolta in tempi ragionevoli.

Su questo di sta lavorando negli emendamenti che saranno proposti al decreto del governo attraverso la cabina di regia che si terrà in prefettura. La linea, ha spiegato Fico, è quella di agevolare “i lavori di ristrutturazione nelle case per far sì che le persone possano rientrare presto”.

Parlando del Consiglio regionale monotematico che è stato convocato per il prossimo 27 agosto, il presidente della Regione ha annunciato che si farà il punto “su quello che è stato fatto e su quello che c’è da fare, ma già sono stati informati tutti i capigruppo”.

Quanto alla messa in sicurezza dei costoni, Fico ha chiarito: “la nostra richiesta di aumentare i poteri del Commissario è stata recepita nel decreto, su questo fronte dobbiamo fare un buon lavoro congiunto”.

Al vertice di ieri, oltre al governatore, erano presenti il vicepresidente con delega ai Trasporti Mario Casillo e l’assessora alla Protezione civile Fiorella Zabatta.













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