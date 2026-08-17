Maria Falcone contro Travaglio: «Indegne le parore su mio fratello Giovanni e Andreotti»

La sorella del magistrato ucciso dalla mafia: «Mio fratello non lavorava per il governo di Giulio Andreotti. Giovanni Falcone lavorava per lo Stato italiano»

«Ho letto oggi sul Fatto Quotidiano, nella rubrica di Marco Travaglio Ma mi faccia il piacere, un passaggio dedicato a mio fratello Giovanni che mi ha profondamente amareggiata. Commentando l’articolo del Foglio del 14 agosto, nel quale Luciano Violante, Pietro Grasso e Giuseppe Ayala affermano che “Falcone non avrebbe cenato con Lavitola”, Travaglio liquida la questione con una battuta: “Lavorava solo nel governo di Giulio Andreotti”. È una frase che trovo indegna, un esempio di cattivo giornalismo, costruito sulla battuta anziché sulla verità dei fatti». Lo afferma Maria Falcone, in un post pubblicato sui social della fondazione in memoria del magistrato ucciso dalla mafia.