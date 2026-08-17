Pedone investito e ucciso mentre attraversa sulla statale Domiziana

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Investimento mortale a Castel Volturno, sulla trafficata statale Domiziana, dove un uomo, mentre stava attraversando, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante il cui conducente che non si è fermato per prestare soccorso.

La vittima non è stata ancora identificata.

Dai primi accertamenti effettuati sul posto dagli agenti del locale commissariato, sembra che il corpo sia rimasto molto tempo sull’asfalto, venendo poi colpito da diverse auto, compresa la vettura dove viaggiavano due donne, che è poi finita fuori strada provocando il ferimento delle occupanti.













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