Benevento, un uomo di 75 anni uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita

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Un uomo di 75 anni ha accoltellato e ucciso la moglie al termine di una discussione. È successo intorno alle 14:30 di oggi, 15 agosto, a Sant’Angelo a Cupolo, una frazione di Pastene in provincia di Benevento.

Prima di essere fermato, Faustino Cardillo, è questo il nome dell’uomo, avrebbe tentato il suicidio con la stessa arma con cui prima ha ucciso la moglie e per questo al momento è ricoverato all’ospedale di Benevento in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende Cardillo manifestava uno stato di malessere già da qualche tempo.













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