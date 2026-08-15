Accoltella la sorella, poi muore precipitando dalla finestra

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Tragedia questo pomeriggio in salita San Francesco da Paola, nel quartiere di San Teodoro a Genova. Un ragazzo ha tentato di uccidere la sorella e subito dopo è morto precipitando dal sesto e ultimo piano del palazzo.

Il dramma familiare si è consumato intorno alle 13.30 al civico 30 della salita. Il fratello, al culmine di una lite, ha accoltellato la ragazza, una 18enne, senza tuttavia procurarle ferite letali. Poi è rimasto vittima di una caduta fatale: non è ancora chiaro se sia stato un suicidio o la conseguenza di una colluttazione tra i due.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme a due automediche del 118, ambulanze della Croce Oro di Sampierdarena e della Misericordia della Fiumara e vigili del fuoco. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, mentre per il fratello non c’era più nulla da fare: gravissimi i traumi riportati nella caduta













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