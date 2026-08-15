Ceuta, il rischio di una nuova ondata di migranti: il Marocco schiera centinaia di soldati al confine

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Il Marocco ha schierato un cordone di sicurezza composto da centinaia di soldati lungo il confine con la Spagna, nel timore di una nuova ondata migratoria verso Ceuta entro poche ore. Secondo quanto riportato, sui social media marocchini stanno circolando messaggi preoccupanti che incitano a una nuova invasione del confine di Ceuta, dopo che decine di migliaia di persone hanno fatto irruzione nell’enclave il mese scorso.
Ceuta e Melilla in allerta per una nuova ondata
Occhi puntati su Ceuta e Melilla e sull’appello che da tempo rimbalza sui social per un nuovo assalto alle due exclave nel giorno di Ferragosto.