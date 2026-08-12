Messi, straziante lettera d’addio al padre: «Non so come andare avanti senza di te, non penso di giocare ancora a lungo»

Il dolore rompe il silenzio, spoglia il fuoriclasse di ogni armatura e mostra al mondo il lato più umano di un’icona. Con una lunga e struggente lettera aperta pubblicata sui propri canali social, Lionel Messi ha espresso tutta la propria sofferenza per la scomparsa del padre Jorge, deceduto lo scorso 8 ottobre all’età di 68 anni a Rosario dopo una lunga malattia. Lo sfogo della Pulce ripercorre la drammatica distanza vissuta durante i recenti Mondiali del 2026, rivelando una sofferenza intima e parallela a quella sportiva «Ti amo, papà», è l’inizio della lettera. «Papà, ancora non riesco a credere che te ne sia andato. Non me ne sono ancora reso conto, o meglio, non voglio realizzarlo. È così difficile immaginare che non ti vedrò più, che non ci parleremo più», ha continuato il capitano argentino.