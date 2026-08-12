Campi Flegrei, Consiglio regionale straordinario il 27 agosto. Fico non ha ancora chiesto lo stato di emergenza

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Le forze di opposizione in Regione Campania hanno chiesto la convocazione urgente di un Consiglio regionale straordinario e monotematico dedicato all’emergenza nei Campi Flegrei dopo il forte terremoto del 31 luglio. Ora è ufficiale: la seduta è stata convocata per il 27 agosto, e sarà l’occasione per affrontare in aula la situazione dell’area flegrea, i danni e le misure necessarie per assistere la popolazione.

Resta intanto aperto il nodo dello stato di emergenza. Il presidente della Regione Roberto Fico, infatti, non ha ancora formalizzato una richiesta al Governo: l’8 agosto ha dichiarato che nessun ministro gli aveva parlato della dichiarazione dello stato di emergenza e che, nei tavoli istituzionali svolti fino a quel momento, non era mai arrivata una richiesta in tal senso.













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