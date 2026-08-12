A SANT’AGNELLO L’OMAGGIO A FRANCO BATTIATO

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Nell’ambito del cartellone di eventi “rEstate Sintonizzati 2026”

A SANT’AGNELLO L’OMAGGIO A BATTIATO CON L’INTERNATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA

E LA CRUNA DEL LAGO JAZZ BAND, DIRETTE DAL MAESTRO LEONARDO QUADRINI

Giovedì 13 agosto 2026 ore 21:00 – Piazza Sant’Agnello

Dopo il grande successo del tributo a Lucio Dalla, Sant’Agnello omaggia un altro grande nome della musica italiana, Franco Battiato. Giovedì 13 agosto 2026, alle ore 21:00, in Piazza Sant’Agnello, sullo scenografico sagrato della Chiesa dei Santi Prisco e Agnello, a interpretare i successi del cantautore, saranno 55 elementi della S.C.S. International Symphony Orchestra e la jazz band “La Cruna del Lago”, diretti dal Maestro Leonardo Quadrini.

Lo spettacolo si presenta come una combinazione colta tra la tradizionale orchestra sinfonica classica e un moderno gruppo rock che ben si sposa con il geniale avanguardismo musicale poetico e filosofico del duo “Franco Battiato – Manlio Sgalambro”, attraverso un viaggio musicale suggestivo, nell’indimenticabile e originalissima produzione artistica dell’autore siciliano.

In scaletta un successo dopo l’altro: Areknames, Summer on a solitary beach, Sentimento nuevo, No time no space, Bandiera bianca, Gli uccelli, Segnali di vita, Povera patria, Shock, In my town, I treni di Tozeur, E ti vengo a cercare, Prospettiva Nietsky, La stagione dell’amore, Up patriot to Arms, La cura, Voglio vederti danzare, L’era del cinghiale bianco, Cuccuruccucù Paloma e Centro di gravità permanente.

Nell’81° anniversario della sua nascita, la poesia e la musica senza tempo di Franco Battiato verrà interpretata da “La Cruna del Lago”, formazione da quattro raffinati musicisti rock provenienti dalla cosiddetta scuola di Canterbury, movimento che ha dato e continua a dare tutt’ora al rock una ricchezza di generi e contaminazioni, che, dopo una lunga militanza nei contesti più disparati dal prog al rock, dal blues fino alla canzone d’autore, hanno deciso di unire le loro forze per la creazione di un progetto ispirato al miglior progressive anni Settanta con contaminazioni moderne.

Accanto alla jazz band, la S.C.S. International Symphony Orchestra nata con la finalità di promuovere la cultura musicale, in particolare lirica e sinfonica. Riunisce musicisti campani delle 5 province e porta la propria musica in numerosi tour nazionali e internazionali. Ha partecipato anche ad eventi televisivi come il concerto di Pasqua su Rai 2 e ha collaborato con artisti quali Antonella Ruggiero, Roby Facchinetti dei Pooh, Eugenio Bennato ed Enzo Gragnaniello.

L’evento è una produzione S.C.S Società Concerti Sorrento, con la Direzione artistica del M° Paolo Scibilia, ed è inserito nel cartellone degli eventi “rEstate Sintonizzati 2026” del Comune di Sant’Agnello.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

Locandina in allegato

Per restare aggiornati sugli eventi (anche su eventuali variazioni al programma) e sulle attività del Comune di Sant’Agnello è possibile seguire i social istituzionali ufficiali e iscriversi al Canale WhatsApp al seguente link: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFw44G2kNFk2OnnEF27

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Pagina FACEBOOK: Comune di Sant’Agnello – Profilo INSTAGRAM: @comune.santagnello.official

Portavoce del Comune di Sant’Agnello: Azzurra Iole Filosa 331.7488453 – azzurraiolefilosa@gmail.com













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