Napoli. Fuga di gas in via Caravaggio: evacuato stabile al civico 300, sul posto Polizia Municipale e tecnici ItalGas

A causa di una fuga di gas originatasi dalla sede stradale all’altezza del condominio al civico 300 di Via Caravaggio, la Polizia Municipale ha disposto la rapida messa in sicurezza dell’area e l’evacuazione cautelativa degli immobili interessati a tutela della pubblica incolumità.

Lo sgombero ha riguardato complessivamente sette nuclei familiari residenti nello stabile, oltre al bar adiacente e alla vicina Chiesa della Parrocchia Immacolata di Lourdes.

Sul posto sono operativi gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nella delimitazione della zona di emergenza e nell’assistenza alla cittadinanza, unitamente alle squadre specializzate di ItalGas. I tecnici della società stanno attualmente eseguendo i rilievi opportuni per individuare la localizzazione esatta della perdita sottostrada e definire la tipologia di intervento necessaria alla risoluzione del guasto.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni d’ispezione e di scavo in totale sicurezza, l’incrocio tra Via Caravaggio, via Consalvo e Via Terracina, adiacente al civico 300 è stato temporaneamente interdetto alla circolazione veicolare.

Verranno fornite tempestive notizie sul ripristino della viabilità e sul rientro delle famiglie non appena le condizioni di sicurezza saranno completamente ristabilite.