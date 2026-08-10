CAMPI FLEGREI: IL PRESIDENTE FICO INCONTRA I RAPPRESENTANTI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia una rappresentanza delle organizzazioni di categoria di Pozzuoli, tra cui Confcommercio, Unimpresa, Federalberghi Campi Flegrei, Campi Flegrei Active, Cesi, CNA Campania Nord.

Nel corso dell’incontro si è discusso delle criticità che il tessuto produttivo della città di Pozzuoli sta affrontando a causa delle conseguenze del fenomeno bradisismico e dell’evento sismico dello scorso 31 luglio.

I rappresentanti delle associazioni hanno posto l’accento sulla necessità dell’adozione di interventi a favore delle imprese e delle attività, per fare fronte alle difficoltà della situazione attuale.

Il Presidente Fico, nell’ascoltare le richieste e le esigenze evidenziate, ha ribadito la massima disponibilità al confronto con il settore produttivo, indispensabile per individuare, in sinergia con le altre istituzioni locali e nazionali, le soluzioni necessarie a supportare le attività locali.

L’obiettivo – è stato sottolineato nel corso del confronto – è sostenere il tessuto economico e produttivo del territorio flegreo attraverso risposte celeri per evitare ripercussioni negative sull’occupazione, l’indotto, la tenuta delle attività.













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