CAMPI FLEGREI, NUOVO SISMA NELLA NOTTE: MAGNITUDO 3

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La terra trema ancora ai Campi Flegrei, Napoli. Una scossa di terremoto si è verificata nella di oggi lunedì 10 agosto alle 2.27. Di magnitudo 3, a una profondità di 4 km, il sisma è stato locallizzato a 2 km da Pozzuoli e 5 da Bacoli.

Nel frattempo sono proseguite nei giorni scorsi le attività dei vigili del fuoco nell’area dopo la scossa di terremoto del 31 luglio. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati oltre 1.200 interventi per verifiche tecniche sugli edifici e assistenza alla popolazione. A Pozzuoli continuano a operare squadre e personale specializzato, con il supporto dei moduli per la ricognizione esperta e la caratterizzazione strategica, impiegati per la valutazione delle condizioni di sicurezza di edifici e strutture interessati dagli effetti del sisma.













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