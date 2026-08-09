Marano, nuovo crollo nel burrone di San Marco: residenti in allarme, è emergenza sicurezza”

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Gentile Redazione di Terra Nostra News,

le scrivo per fare una segnalazione urgente da Marano di Napoli. A seguito della recente scossa di terremoto, si è verificato un nuovo crollo nel burrone della zona di San Marco.

La situazione è estremamente pericolosa e la preoccupazione tra i residenti è altissima: da anni attendiamo che le istituzioni intervengano per la messa in sicurezza e il ripristino dell’area. Oltre al dissesto idrogeologico che peggiora a ogni evento sismico o temporale, ci sono numerose famiglie e persone che vivono quotidianamente in una condizione di reale pericolo.

Le chiedo se sia possibile dare voce a questa nostra denuncia attraverso un servizio o un articolo, affinché chi di dovere intervenga prima che accada un’eventuale tragedia.

Cordiali Saluti













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