Campi Flegrei, sale a 125 il numero degli edifici sgomberati. Assistite 1995 persone

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Sale a 125 il numero degli edifici sgomberati a Pozzuoli nell’ambito dell’emergenza legata al bradisismo. È il dato contenuto nell’ultimo aggiornamento diffuso questa mattina dal Comune.

Nel complesso sono 729 i nuclei familiari evacuati o sgomberati, per un totale di 1.995 persone assistite. La maggior parte ha trovato una sistemazione autonoma: sono 1.843 gli sfollati che hanno provveduto autonomamente all’alloggio. Altre 85 persone sono ospitate in strutture alberghiere, mentre 67 hanno trovato accoglienza al PalaTrincone.

Sul fronte del Contributo di autonoma sistemazione, le richieste presentate sono 780 e riguardano complessivamente 2.033 persone. Tra queste figurano 376 ultrasessantacinquenni e 335 persone con disabilità.

Il Comune ricorda inoltre che il Cas può essere richiesto anche senza un’apposita ordinanza di sgombero. È sufficiente che la necessità di lasciare l’abitazione sia attestata attraverso un fonogramma dei Vigili del fuoco.













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