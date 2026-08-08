Spagna, all’aeroporto di Capodichino controlli a campione (ma anche mirati) ai cittadini di paesi terzi

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Anche all’aeroporto napoletano di Capodichino sono stati ripristinati – su disposizione del ministero dell’Interno – i controlli alle frontiere interne aeree con la Spagna da parte della Polizia di frontiera. Sono controlli a campione e mirati ai cittadini di paesi terzi in ingresso che sulla base di circostanze o informazioni di Polizia siano sprovvisti delle condizioni di ingresso e circolazione in Italia. Non sono segnalati, al momento, code e disagi. Il provvedimento, come nel resto del territorio nazionale, è in vigore fino al primo settembre.













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