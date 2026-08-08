Furto nella notte: colpito un negozio di telefonia a Marano

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Furto con scasso nella notte in un negozio di telefonia lungo corso Europa, nel centro di Marano. Secondo quanto si apprende sul posto, ignoti sarebbero entrati nell’attività commerciale dopo aver forzato l’ingresso.

Sul posto, nella notte, sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i primi accertamenti e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento sono in corso le verifiche sull’entità del bottino e sugli eventuali danni provocati dai ladri.













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