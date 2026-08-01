Qualiano ricorda Mons. Domenico Savarese: conferita la Riconoscenza Civica e svelata la lapide commemorativa

Grande partecipazione questa mattina presso la Chiesa Madre del Cimitero di Qualiano, dove si è svolta la commemorazione dedicata a Mons. Domenico Savarese. La tanto attesa giornata ha visto riuniti familiari, amici, fedeli e numerosi cittadini, accomunati dal desiderio di rendere omaggio a una figura sacerdotale che ha lasciato un segno profondo nella storia della comunità qualianese.

Alla cerimonia hanno preso parte autorità religiose, civili e militari. Presenti l’Onorevole Michele Schiano di Visconti, il Sindaco di Qualiano, dott. Raffaele De Leonardis, il Consigliere dott. Bonaventura Cerqua, l assessore Onofaro ed altri consiglieri, il prof. Antonino Granta, Presidente del Comitato “Amici di Mons. Domenico Savarese”, promotore dell’iniziativa, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Qualiano e l’avvocato Maddalena Napolano, che ha moderato l’incontro.

Alla presenza del clero locale e delle Suore Discepole di Santa Teresa del Bambino Gesù, la celebrazione ha assunto un particolare significato spirituale e comunitario, raccogliendo la partecipazione di quanti hanno voluto testimoniare affetto e riconoscenza nei confronti di Mons. Savarese.

Nel corso della manifestazione è stato dato spazio anche alla lettura dell’indirizzo augurale e del messaggio di vicinanza di S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo di Vallo della Lucania, che ha voluto far giungere il proprio saluto e la propria partecipazione a questo importante momento di memoria e riconoscenza.

Particolarmente sentita è stata la presenza dei familiari di Mons. Domenico Savarese, accolti con grande affetto dalla comunità. La loro partecipazione ha rappresentato un momento prezioso di condivisione e di memoria, nel ricordo di un sacerdote che ha dedicato la propria vita al servizio di Dio, della Chiesa e dei cittadini.

Momento centrale della giornata è stato il conferimento della Riconoscenza Civica alla memoria di Mons. Domenico Savarese, quale segno della gratitudine dell’intera comunità di Qualiano per il suo instancabile impegno pastorale e per il prezioso patrimonio umano e spirituale lasciato alla città.

A seguire si è svolto il solenne svelamento e benedizione della lapide commemorativa, che da oggi custodirà e tramanderà nel tempo il ricordo di Mons. Savarese. Un gesto simbolico e significativo, accolto con emozione dai presenti, volto a mantenere viva la memoria di una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per tanti fedeli e per l’intera comunità.

La manifestazione ha confermato il forte legame tra Qualiano e la figura di Mons. Domenico Savarese, il cui esempio continua a essere ricordato come testimonianza di fede, dedizione e servizio verso il prossimo.