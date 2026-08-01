Sisma: Città Metropolitana di Napoli, tutte agibili le strade provinciali dell’area flegrea. Proseguono i controlli sulle scuole, Manfredi al Porto di Pozzuoli per verifica danni

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Dopo l’evento tellurico di ieri sera attivata immediatamente l’Unità Interna Bradisismica dell’Ente. Previsto l’allungamento delle interdizione delle aree demaniali marittime sottostanti i costoni rocciosi e gli specchi d’acqua adiacenti fino a Monte di Procida. Il Sindaco Manfredi con le altre autorità al Porto di Pozzuoli per la verifica dei danni

Tutte agibili le strade provinciali dell’area flegrea colpita nella serata di ieri dal sisma principale e dallo sciame sismico che ne è conseguito: questo l’esito dei controlli e delle verifiche effettuate dall’Unità Interna Bradisismica della Città Metropolitana di Napoli attivata immediatamente dopo l’evento tellurico di magnitudo 4.7 con epicentro geolocalizzato a una profondità di 2,6 km. I tecnici incaricati hanno rilevato solo delle microfrane che non inficiano la sicurezza delle arterie e che si sta già provvedendo a ripristinare con metodologie che non impattano sulla regolarità della circolazione.

Anche sul fronte degli istituti scolastici di competenza, l’Unità ha attivato immediatamente i controlli nei plessi che insistono nel territorio del comune di Pozzuoli, verifiche che proseguiranno fino a lunedì anche nei comuni di Bacoli e dell’area flegrea, oltre che nei quartieri del comune di Napoli afferenti alla zona rossa. In questo periodo di ferie estive le scuole, tra l’altro, sono chiuse.

Inoltre, di concerto con l’Autorità Portuale, dopo quelle ricomprese tra Pietrarsa (Portici) e Bagnoli (Napoli), si sta procedendo all’interdizione delle aree demaniali marittime sottostanti i costoni rocciosi e gli specchi acquei ad essi adiacenti per una profondità di 50 metri anche lungo tutto il litorale ricompreso tra Bagnoli e Monte di Procida.

La Città Metropolitana continua, ad ogni modo, a seguire l’evoluzione della situazione in coordinamento con la Prefettura di Napoli e tutte le istituzioni interessate. Il Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, ha partecipato questa mattina alla riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi in Prefettura e si sta ora recando, insieme con le altre autorità, al Porto di Pozzuoli per la verifica dei danni.

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