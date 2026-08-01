Marano, ecco tutte le strade in zona rossa dei Campi flegrei: l’elenco completo delle aree interessate. Ripubblichiamo per l’ennesima volta, perché tanti ignorano

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Nelle ultime ore la domanda è sempre la stessa: quali sono le strade di Marano che rientrano nella zona rossa? Per fare chiarezza, riportiamo l’elenco completo delle aree interessate, così come individuate, ricordando che tutto il resto del territorio comunale è classificato in zona gialla.

Tra le aree principali comprese nella zona rossa figurano Castel Belvedere, via Marano-Pianura a partire dal tratto successivo a Città Giardino, Torre Caracciolo, via Romano e le zone al confine con Quarto, comprese le traverse limitrofe.

L’elenco completo delle strade è il seguente:

Via Bachelet;

Via Barco;

Via Scaya;

Via Camillo Guerra;

Via Campana;

Via Cinque Cercole;

Via Cupa Lava;

Via De Filippo;

Via Fermi;

Via Scarpetta;

Via Eschilo (esclusi i civici 1, 3, 4 e 5);

Via Iorace (dal civico 1 al 9 e dal 2 al 36);

Via Mandracchio;

Via Marano-Quarto (dal civico 63 fino all’incrocio con via Crocillo);

Via Marano-Pianura (dal civico 172 fino all’incrocio con via Iorace);

Via Panoramica (solo i civici con numeri pari dal 50 al 66);

Via Paratine;

Via Pendine-Casalanno;

Via Pietraspaccata;

Via Pozzillo;

Via Viviani;

Via Recca (dal civico 54 fino all’incrocio con via Marano-Pianura);

Via Rocchetti;

Via Romano;

Via Ruocco;

Via San Marco (solo i civici dispari dal 79 all’87);

Via San Tommaso;

Via Sant’Agostino;

Via Soffritto;

Via Torre Caracciolo;

Traversa vicinale Soffritto;

Via Trefole;

Via Vicinale Bosco;

Via Perreca;

Via Vicinale Svizzero;

Via Viticaglia;

Via Moyo.

Per tutti i cittadini che continuano a chiedere chiarimenti, il principio è semplice: tutte le strade non comprese in questo elenco rientrano nella zona gialla.













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