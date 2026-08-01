Centenario del Napoli, sisma e festa fuori tempo: la sensibilità che è mancata. “Andava sospesa”

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Gentile Direttore,

mi sembra davvero assurdo che la Prefettura non abbia ritenuto opportuno fermare i festeggiamenti previsti per questa sera in occasione del centenario del Napoli, nonostante quanto è accaduto e quanto continua ad accadere in queste ore.

Al di là degli aspetti organizzativi e delle autorizzazioni, credo che in momenti particolarmente delicati debba prevalere il buon senso. Rinviare una festa non significa sminuire un anniversario importante, ma dimostrare rispetto e sensibilità verso un contesto che, oggettivamente, avrebbe suggerito maggiore prudenza.

Non condivido neppure la scelta del Calcio Napoli di proseguire con le celebrazioni senza valutare un rinvio. Un club che rappresenta milioni di tifosi e un’intera comunità avrebbe potuto dare un segnale diverso.

Per questo motivo, se dovessi esprimere un giudizio, il mio voto è 3 sia alla Prefettura sia al Calcio Napoli. Non per l’evento in sé, ma per una decisione che, a mio avviso, è mancata di sensibilità verso ciò che il territorio sta vivendo.

Un lettore













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