Paura sul volo Londra-Napoli, a bordo 40 studenti napoletani: aereo costretto a tornare indietro

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Tanta paura per i passeggeri del volo British Airways BA530 partito da Londra e diretto a Napoli. Il velivolo si trovava già in viaggio quando è scattato l’allarme ed è stato costretto a tornare indietro per ragioni di sicurezza. Sull’airbus A320 viaggiavano anche 40 studenti napoletani che stavano facendo ritorno a casa.

Stando a quanto riferito, l’episodio si è verificato nella serata di giovedì 30 luglio. L’aereo sarebbe dovuto atterrare a Capodichino intorno alle 22.00, invece si sono verificati dei problemi. Partito da Londra, il velivolo aveva appena superato la Manica quando, proprio mentre attraversava i cieli della Normandia, è stato costretto a cambiare rotta per un codice 7700, che sta a indicare una situazione d’emergenza.

Non sappiamo di preciso cosa sia accaduto a bordo, poiché né le autorità locali, né la compagnia aerea hanno rilasciato dichiarazioni. Il codice 7700 è comunque un segnale di emergenza e richiesta prioritaria.













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