Neonata muore a Napoli due giorni dopo la nascita, i genitori chiedono chiarezza: presentata una denuncia

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Una bambina è morta a soli due giorni dalla nascita dopo essere stata trasferita all’ospedale Cardarelli di Napoli. La vicenda è ora al centro di un esposto presentato dai genitori, che chiedono di accertare quanto accaduto e di fare piena luce sulle cause del decesso.

Secondo una prima ricostruzione, la madre era stata ricoverata il 27 luglio all’ospedale San Giovanni Bosco, dove il parto era ormai imminente. Dopo un lungo travaglio, durato circa 48 ore, i medici hanno deciso di procedere con un taglio cesareo.

Subito dopo la nascita la piccola avrebbe manifestato gravi criticità cliniche, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove, nonostante i tentativi del personale sanitario, è deceduta due giorni dopo.

Profondamente colpiti dalla tragedia, i genitori si sono rivolti alle autorità competenti, depositando una denuncia affinché vengano chiarite tutte le circostanze della vicenda e siano accertate eventuali responsabilità.













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