Terremoto, Musumeci: ‘Lo sciame sismico ai Campi Flegrei è ancora in corso’. Domani riapre porto di Pozzuoli

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Lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3″. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci in merito al terremoto ai Campi Flegrei. “In queste condizioni servono prudenza e autocontrollo da parte di tutti – aggiunge – Allo stato attuale sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, con 130 nuclei familiari sgomberati, pari a circa 290 persone; molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dai Comuni di Napoli e Pozzuoli. Cinque le persone ricoverate, per trauma e fratture”.

Riaprirà ufficialmente domani alle 7 il porto commerciale di Pozzuoli. A darne notizia all’ANSA è l’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo. Il porto flegreo era stato chiuso ieri sera con un’ordinanza del comandante del porto, dopo i danni provocati dal forte terremoto che ha colpito i Campi Flegrei. Stamattina i tecnici della Regione Campania e della Protezione civile hanno effettuato un accurato sopralluogo, anche in mare con l’ausilio di sommozzatori specializzati, accertando che i danni sono superficiali e che la struttura è sicura. Secondo quanto emerso dalle verifiche, avrebbero ceduto soltanto alcuni giunti di collegamento tra gli elementi modulari prefabbricati in cemento che costituiscono le banchine attualmente in uso, realizzate dopo la crisi bradisismica degli anni Ottanta. La riapertura consentirà di riportare gradualmente alla normalità il traffico marittimo tra la terraferma e le isole di Ischia e Procida, fortemente penalizzato dalla chiusura dello scalo flegreo. A Pozzuoli, un grosso sasso si è staccato dalla montagna ed ha investito in pieno una Peugeot con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Marito e moglie sono rimasti miracolosamente illesi. Sono stati i carabinieri e la polizia municipale ad intervenire in via Campana altezza montagna spaccata direzione Quarto. La coppia è stata trasferita in codice bianco in ospedale.













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