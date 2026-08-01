CAMPI FLEGREI, LA REGIONE STANZIA UN MILIONE

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E’ una delle misure che la Giunta regionale campana – rende noto il presidente, Roberto Fico – adotterà per l’emergenza Campi Flegrei in una seduta straordinaria che sarà convocata nelle prossime ore.
“In queste ore, insieme all’assessora alla Protezione civile Fiorella Zabatta e al vicepresidente Mario Casillo, siamo a Pozzuoli – scrive Fico su Facebook – per seguire da vicino la situazione e stare accanto alle comunità colpite dalle scosse di bradisismo di ieri.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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