CAMPI FLEGREI, LA REGIONE STANZIA UN MILIONE

E’ una delle misure che la Giunta regionale campana – rende noto il presidente, Roberto Fico – adotterà per l’emergenza Campi Flegrei in una seduta straordinaria che sarà convocata nelle prossime ore.

“In queste ore, insieme all’assessora alla Protezione civile Fiorella Zabatta e al vicepresidente Mario Casillo, siamo a Pozzuoli – scrive Fico su Facebook – per seguire da vicino la situazione e stare accanto alle comunità colpite dalle scosse di bradisismo di ieri.