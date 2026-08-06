STORICO TRAGUARDO PER LO SPORT CITTADINO: IL QUALIANO SBARCA IN ECCELLENZA

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​Come Assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport, è con immensa gioia e profondo orgoglio che desidero condividere con l’intera cittadinanza una notizia straordinaria: il prossimo anno i Rangers Qualiano giocheranno nel campionato di Eccellenza, confrontandosi con squadre e piazze storiche del calcio regionale.

​Questo risultato giunge a coronamento di una stagione semplicemente bellissima ed entusiasmante. Nonostante un percorso sul campo impervio — che ha visto la squadra conquistare un meritatissimo secondo posto e cedere soltanto in una finale tiratissima contro il Punto di Svolta — la determinazione, il valore dimostrato e la forza del progetto sportivo hanno consentito alla nostra comunità di raggiungere quello che rappresenta un vero e proprio traguardo storico: il ritorno di Qualiano nel massimo campionato dilettantistico regionale a ben 25 anni di distanza dall’ultima volta.

​Un successo in cui molti non credevano e che dimostra come il lavoro di squadra, la passione e il sacrificio ripaghino sempre.

​Come amministrazione, attraverso la delega allo Sport e ai Lavori Pubblici, continueremo a garantire il massimo impegno affinché le strutture e il supporto alla comunità sportiva siano all’altezza della prestigiosa categoria che ci apprestiamo ad affrontare.

​Oggi festeggiamo non solo un traguardo calcistico, ma il riscatto e l’orgoglio di un’intera città: oggi Qualiano è ufficialmente in Eccellenza, perché Qualiano è un’eccellenza!

​Un sentito ringraziamento va alla società dei Rangers Qualiano, allo staff tecnico, ai calciatori e a tutti i tifosi che non hanno mai smesso di credere in questo sogno.

​L’Assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport

Comune di Qualiano

SALVATORE ONOFARO













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