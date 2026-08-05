CAMPI FLEGREI, PIANTEDOSI INCONTRA I SINDACI

Il programma che abbiamo avviato nel 2023, e che è in atto, ci ha visti allo stesso tavolo il governo nazionale, il governo della Regione campania, con cui abbiamo avviato un sereno e proficuo rapporto di collaborazione, i comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli». Lo afferma il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci nel corso di un’informativa urgente al Senato sui Campi Flegrei aggiungendo che «il programma è stato concepito e realizzato sempre d’accordo con gli enti locali».

PIANTEDOSI IN PREFETTURA

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è arrivato in Prefettura a Napoli dove incontrerà i sindaci dell’area flegrea. Al centro della riunione il punto della situazione a seguito della scossa record che si è registrata venerdì scorso e degli ingenti danni sul territorio.

VIGILI DEL FUOCO: 382 INTERVENTI EFFETTUATI E 767 IN CODA, 89 EDIFICI SGOMBERATI

Sono stati sinora effettuati, dati aggiornati sino alle ore 8 di stamattina 382 interventi con 89 edifici sgomberati e 525 unità abitative interessate. Sono ancora da svolgere 767 interventi. Sono i dati forniti dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli. I Vigili del fuoco stanno assistendo la popolazione rimasta priva di acqua, inviando tre autobotti kilolitriche per la distribuzione di acqua non potabile sul territorio di Pozzuoli.

MUSUMECI: DA GOVERNO 100 MILIONI PER EDIFICI DANNEGGIATI

Via libera del governo a cento milioni di euro per riparare gli edifici danneggiati a Pozzuoli. Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in una conferenza stampa ieri sera a palazzo Chigi al termine del Cdm.

OGGI ALLE 18 ASSEMBLEA CITTADINA A POZZUOLI

Un’assemblea cittadina in Piazza della Repubblica, dove ieri è partito il corteo che ha poi bloccato pacificamente il porto di Pozzuoli. I residenti del comune flegreo, colpito dal sisma del 31 luglio, si ritrovano oggi alle ore 18 per «un tetto sulla testa per tutte le persone sfollate e in attesa di controlli, acqua corrente nel centro città, messa in sicurezza delle nostre abitazioni», come si legge su un volantino che gira in Rete.

Una delegazione dei cittadini sarà ricevuta in precedenza alla Prefettura di Napoli dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha in programma un incontro con i sindaci dell’area flegrea.