Nuovo Maradona, presentato il progetto: stadio da 63mila posti per Euro 2032

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Il Comune di Napoli ha presentato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona, con l’obiettivo di adeguarlo agli standard UEFA e candidarlo a ospitare le partite di Euro 2032.

L’intervento prevede l’aumento della capienza a 63.300 posti, la ricostruzione del terzo anello, un nuovo anello inferiore, l’ampliamento della copertura, aree hospitality, una nuova facciata, spazi verdi e un parcheggio interrato. Il progetto punta anche sulla sostenibilità con oltre 5.300 metri quadrati di pannelli fotovoltaici e un sistema di recupero delle acque piovane.

Il nuovo Maradona sarà pensato come uno spazio aperto alla città tutto l’anno, con servizi, eventi e aree dedicate allo sport e alla cultura, mantenendo la continuità delle attività sportive durante i lavori.

«Napoli merita uno stadio moderno, all’altezza della sua storia e della sua passione. Non possiamo perdere l’occasione di Euro 2032», ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi.













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