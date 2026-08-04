MARANO, INCANDIDABILE ANCHE L’EX VICESINDACO CARANDENTE. NAPOLI NORD CONFERMA PROPOSTA DEL VIMINALE

84 Visite
Anche l’ex vicesindaco di Marano, Luigi Carandente, è stato dichiarato incandidabile dal Tribunale di Napoli Nord nell’ambito del procedimento seguito allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.
La decisione conferma la proposta avanzata dal Ministero dell’Interno. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle conseguenze dello scioglimento dell’ente locale, mentre resta ancora pendente davanti al Tar il ricorso amministrativo contro il decreto di scioglimento del Comune.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews