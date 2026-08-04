MARANO, L’EX SINDACO MORRA E’ INCANDIDABILE. IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD HA DECISO DOPO UNA LUNGA RIFLESSIONE

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L’ex sindaco di Marano di Napoli, Matteo Morra, è stato dichiarato incandidabile dal Tribunale Napoli Nord al termine di una lunga fase dibattimentale durata oltre sei mesi. La decisione è stata resa nota dallo stesso ex primo cittadino attraverso i propri canali social.

Il provvedimento arriva dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale e conferma la proposta avanzata dal Ministero dell’Interno di applicare nei confronti dell’ex sindaco la misura dell’incandidabilità prevista dalla normativa.

Nel corso del procedimento i magistrati si sono riuniti più volte per esaminare la vicenda, giungendo infine alla decisione di accogliere la richiesta del Viminale. Ora bisogna capire se anche per Luigi Carandente si è arrivati alla medesima decisione.

Sul fronte amministrativo, invece, resta ancora aperta la partita relativa allo scioglimento dell’ente. L’ultima parola spetterà infatti al Tribunale amministrativo regionale (Tar), chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato contro il decreto di scioglimento del Comune.

Quel che è certo è che a sinistra, di Morra per intenderci, qualcuno sotto sotto starà gioiendo. A lutto invece la paginetta dei codardi che da settimane lisciava il pelo all’ex giunta sciolta per mafia.













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