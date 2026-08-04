GIUGLIANO. Non ha fratture, lo dice la radiografia. Lui protesta, è certo di averne una al braccio. Poi sfascia il desk di un centro radiologico.

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 86
31 Visite

Si presenta a ritirare gli esami radiografici fatti qualche giorno prima e scopre di non avere una frattura al braccio.
Ritenendo che l’esito delle “lastre” dovesse essere differente, un 72enne di Giugliano ha prima chiesto spiegazioni al direttore del centro radiologico, l’ha insultato e poi ha minacciato il tecnico radiologo.
E prima di andare via ha colpito con un pugno il banco di accettazione, spaccando uno dei vetri che lo coprivano.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania.
L’anziano è stato identificato e denunciato per minacce a personale sanitario e danneggiamento

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore