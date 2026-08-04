Appalto rifiuti a Marano, segnalazione ai commissari: chieste verifiche sulla gestione del personale

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una segnalazione indirizzata alla nostra redazione chiede ai commissari straordinari del Comune di fare piena luce sulla gestione dell’appalto del servizio di igiene urbana affidato a Marano Ambiente.

Secondo quanto riferito nella comunicazione, la società avrebbe recentemente informato l’ente del cambio dell’amministratore, avvenuto dopo le note vicende giudiziarie che hanno interessato i precedenti vertici aziendali.

Nella segnalazione si evidenzia inoltre la presenza, nella programmazione giornaliera trasmessa al Comune, di una figura indicata come referente operativo della commessa. L’autore dell’esposto sostiene che sarebbero emersi dubbi sulla posizione di tale figura rispetto all’organico aziendale e chiede che venga verificata la regolarità dell’incarico e delle modalità con cui viene impiegata.

Si tratta di circostanze che, allo stato, rappresentano esclusivamente il contenuto della segnalazione ricevuta e che non risultano accertate.

Per questo viene rivolto un appello ai commissari straordinari affinché vengano effettuate le opportune verifiche amministrative, chiarendo ogni eventuale dubbio sulla gestione del personale impiegato nell’appalto e garantendo la massima trasparenza su un servizio essenziale per la città.

La redazione resta disponibile a pubblicare eventuali precisazioni o repliche da parte della società interessata e degli enti coinvolti.













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