Napoli, incidente sul lavoro a Miano: operaio ricoverato in gravi condizioni

Condividi

Visite: 28

11 Visite

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina nel cantiere della metropolitana di via Miano, a Napoli, all’altezza del ponte del rione Don Guanella.

Operaio ferito durante i lavori

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano per i primi accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 60 anni, residente a Villaricca, sarebbe stato colpito al fianco da alcune lastre di vetro precipitate all’interno dell’area di lavoro. L’uomo è stato immediatamente soccorso. Successivamente è stato trasferito all’ospedale Cardarelli in codice rosso.

Cantiere sequestrato

Dopo l’incidente, il cantiere è stato posto sotto sequestro. Il provvedimento consentirà di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Gli investigatori dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Le indagini sono attualmente in corso













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti