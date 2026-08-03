Napoli, incidente sul lavoro a Miano: operaio ricoverato in gravi condizioni

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Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina nel cantiere della metropolitana di via Miano, a Napoli, all’altezza del ponte del rione Don Guanella.

Operaio ferito durante i lavori

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano per i primi accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 60 anni, residente a Villaricca, sarebbe stato colpito al fianco da alcune lastre di vetro precipitate all’interno dell’area di lavoro. L’uomo è stato immediatamente soccorso. Successivamente è stato trasferito all’ospedale Cardarelli in codice rosso.

Cantiere sequestrato

Dopo l’incidente, il cantiere è stato posto sotto sequestro. Il provvedimento consentirà di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Gli investigatori dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Le indagini sono attualmente in corso

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