Campi Flegrei, accertamenti della Procura sulla messa in sicurezza dei costoni

Condividi

Visite: 0

1 Visite

La Procura di Napoli ha avviato una serie di accertamenti per fare chiarezza sugli interventi di messa in sicurezza di alcuni costoni dell’area dei Campi Flegrei, risultati a rischio dopo la forte scossa di terremoto dei giorni scorsi.

L’attività investigativa è attualmente in una fase esclusivamente esplorativa. Al momento non sono stati ipotizzati reati e non risultano persone iscritte nel registro degli indagati.

Gli approfondimenti documentali sono affidati ai magistrati della sezione “Lavoro e colpe professionali”, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci.

Tra gli aspetti al centro delle verifiche vi è anche la disponibilità di fondi destinati alla messa in sicurezza dei costoni, risorse che, secondo quanto emerso, non risultano ancora utilizzate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti