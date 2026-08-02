Crede sia l’amante dell’ex moglie: lo travolge e uccide in auto. Ma era un passante

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Un tragico scambio di persona che si conclude con un brutale omicidio. Il tutto a Somma Lombardo, provincia di Varese, nella tarda serata di sabato 1 agosto. Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l’accusa di aver travolto volontariamente e ucciso un 36enne, scambiato per un rivale in amore. Una convinzione del tutto sbagliata: la vittima era un perfetto sconosciuto che si era fermato soltanto per aiutare una donna che chiedeva informazioni stradali.

Il tutto accade prima delle 23. La 39enne, che aveva lasciato da meno di un mese il 43enne, aveva accettato di incontrarlo un’ultima volta alla Maddalena, frazione affacciata sul Ticino. L’appuntamento serviva alla restituzione di alcuni ogget













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