INCIDENTE SULLA RIETI-TERNI: E’ UNA STRAGE, SEI MORTI E 30 FERITI

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Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 79 “Ternana”, nel territorio comunale di Colli sul Velino, in provincia di Rieti e al confine tra Lazio e Umbria. Il bilancio provvisorio è di sei persone morte e 30 ferite, tre delle quali in gravi condizioni.

Lo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra lo svincolo di Colli sul Velino e quello di Piediluco, nei pressi del lago di Ventina. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e tre automobili.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di verifica, il camper diretto verso Terni e il pullman che procedeva in direzione Rieti si sarebbero scontrati frontalmente. Dopo il violentissimo impatto sarebbero rimaste coinvolte anche le tre vetture che sopraggiungevano. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Stando alle informazioni diffuse dall’Ares 118, tre feriti sono stati trasferiti in elisoccorso negli ospedali del Lazio e dell’Umbria in codice rosso. Altre 24 persone, classificate con codici gialli e verdi, sono state distribuite tra diverse strutture sanitarie del territorio. Numerosi passeggeri dell’autobus sono stati fatti scendere dal mezzo in stato di choc.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri e le squadre dell’Anas. La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica.













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