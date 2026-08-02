Perù, cade aereo turistico, 13 morti. I media locali: “Sette italiani, sono due famiglie di amici”

Un piccolo aereo pieno di turisti è precipitato sabato poco dopo pranzo (attorno alle 20.30 in Italia) a pochi chilometri dal sito archeologico delle Linee di Nazca, nel sud del Perù. A bordo c’erano tredici persone e tutte hanno perso la vita. Secondo la ricostruzione della radio Rpp sette erano italiani, si tratterebbe di due famiglie amiche originarie della provincia di Monza Brianza. Le vittime italiane sono Elena Sala (58 anni), Massimo Angelucci (58), Lorenzo Angelucci (24), Cristina Maria Bianco (57), Paolo Gianturco (59), Matteo Gianturco (24) e Pietro Gianturco (18). I tedeschi Andreas Hofmann (78) e Gertrud Maria Hofmann (77), più gli spagnoli Amfredo Aviles Muñoyerro (52) e Ana Isabel Sanchez Muñoz (52) Ai comandi i piloti peruviani Americo Salazar e Irenka del Carpio.

La conferma ufficiale era arrivata dalla presidente del Perù, Keiko Fujimori, e dal pubblico ministero. «Il ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni sta conducendo un’indagine in merito e il cancelliere sta comunicando ai consolati dei cittadini stranieri che hanno perso la vita», ha spiegato Fujimori, aggiungendo che si sta valutando la chiusura temporanea dell’aeroporto da cui è partito l’aereo della compagnia Aerodiana. Il ministero del Commercio estero sta coordinando le operazioni con le autorità competenti per fornire il supporto e l’assistenza necessari, assicurando che sarà fornito «il supporto necessario alle ambasciate dei Paesi di origine dei tur