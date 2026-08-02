Unci Campania contro Fico: sbloccare pagamenti Asl a cooperative e aziende sociosanitarie e riabilitative

L’Unci Campania lancia un appello al presidente della giunta regionale, Roberto Fico,
e all’assessore alle Politiche sociali, Andrea Morniroli, affinché vengano sbloccati i
pagamenti per le prestazioni svolte dalle cooperative e dalle aziende che in
Campania gestiscono servizi riabilitativi e sociosanitari, garantendo continuità dei
flussi finanziari e il rispetto delle norme contrattuali da parte degli enti di
riferimento.
Diverse Asl del territorio infatti non hanno ancora corrisposto, tramite la Soresa,
Società regionale per la Sanità, la mensilità di maggio e i saldi dell’esercizio 2025,
compresi gli aumenti tariffari previsti.
Una situazione critica, che rischia di mettere in seria difficoltà le strutture,
compromettendo anche il pagamento degli stipendi agli operatori già dal prossimo
mese, in una fase dell’anno caratterizzata da scadenze e adempimenti onerosi per le
imprese, con tutte le ricadute negative che una simile situazione può determinare.
Per andare avanti cooperative e aziende del settore sono costrette a farsi carico di
anticipazioni bancarie, che a lungo termine creano una significativa esposizione.
E’ necessario inoltre rilevare la mancanza di procedure univoche e omogenee da
parte di tutte le Asl della Campania e che in alcune di esse vi sia un costante e
crescente ritardo nel liquidare la quota di compartecipazione delle prestazioni
sanitarie di rilevanza sociale, erogate da strutture che forniscono prestazioni
residenziali e semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti.
“E’ necessario garantire alle imprese del settore – afferma il presidente regionale di
Unci Campania, Gennaro Scognamiglio – e di conseguenza ai cittadini utenti e ai
lavoratori condizioni operative adeguate, che significa disporre di servizi efficienti e
generare occupazione di qualità. Confidiamo pertanto nella massima attenzione da
parte del governatore della Campania, dell’intera giunta e dei dirigenti della
pubblica amministrazione, per addivenire ad una soluzione concreta, in tempi
rapidi”.