Unci Campania contro Fico: sbloccare pagamenti Asl a cooperative e aziende sociosanitarie e riabilitative

Condividi

Visite: 160

78 Visite

L’Unci Campania lancia un appello al presidente della giunta regionale, Roberto Fico,

e all’assessore alle Politiche sociali, Andrea Morniroli, affinché vengano sbloccati i

pagamenti per le prestazioni svolte dalle cooperative e dalle aziende che in

Campania gestiscono servizi riabilitativi e sociosanitari, garantendo continuità dei

flussi finanziari e il rispetto delle norme contrattuali da parte degli enti di

riferimento.

Diverse Asl del territorio infatti non hanno ancora corrisposto, tramite la Soresa,

Società regionale per la Sanità, la mensilità di maggio e i saldi dell’esercizio 2025,

compresi gli aumenti tariffari previsti.

Una situazione critica, che rischia di mettere in seria difficoltà le strutture,

compromettendo anche il pagamento degli stipendi agli operatori già dal prossimo

mese, in una fase dell’anno caratterizzata da scadenze e adempimenti onerosi per le

imprese, con tutte le ricadute negative che una simile situazione può determinare.

Per andare avanti cooperative e aziende del settore sono costrette a farsi carico di

anticipazioni bancarie, che a lungo termine creano una significativa esposizione.

E’ necessario inoltre rilevare la mancanza di procedure univoche e omogenee da

parte di tutte le Asl della Campania e che in alcune di esse vi sia un costante e

crescente ritardo nel liquidare la quota di compartecipazione delle prestazioni

sanitarie di rilevanza sociale, erogate da strutture che forniscono prestazioni

residenziali e semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti.

“E’ necessario garantire alle imprese del settore – afferma il presidente regionale di

Unci Campania, Gennaro Scognamiglio – e di conseguenza ai cittadini utenti e ai

lavoratori condizioni operative adeguate, che significa disporre di servizi efficienti e

generare occupazione di qualità. Confidiamo pertanto nella massima attenzione da

parte del governatore della Campania, dell’intera giunta e dei dirigenti della

pubblica amministrazione, per addivenire ad una soluzione concreta, in tempi

rapidi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti